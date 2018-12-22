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Türk TIR şoförü sarı yeleklilerin arasında kalırsa

22 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriler devam ederken sosyal medyaya paylaşılan bir video herkesi şaşırttı. Türk TIR şoförünün sarı yeleklilerinin arasında kaldığında çektiği o görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İşte TIR şoförünün sarı yeleklilerin arasında kaldığı o anlar...


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