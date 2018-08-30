Cumhurbaşkanlığı devlet arşivleri yeniden yapılandırılıyor. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'dan geldi. Ünal "yeniden yapılandırma hızla devam ediyor" dedi. Ünal ayrıca Osmanlı'ya ait 40 milyon belgenin de dijital ortama aktarıldığını söyledi.
Türk tarihi yeniden canlanacak! Osmanlı'ya ait 40 milyon belge...30 Ağustos 2018, Perşembe
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