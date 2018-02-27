Türk tanklarının hedefleri vurma anı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerine ait hedefler Türk tankları tarafından vuruldu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü hedeflerine 6 adet tank atışı yapıldı.Hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi.
Türk tanklarının hedefleri vurma anı26 Şubat 2018, Pazartesi
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