Türk tanklarının hedefleri vurma anı 26 Şubat 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerine ait hedefler Türk tankları tarafından vuruldu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü hedeflerine 6 adet tank atışı yapıldı.Hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi.