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Türk tankları vurdu! Teröristler çil yavrusu gibi dağıldı

01 Şubat 2018, Perşembe
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır ötesine geçen tanklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıktı. İnlerine gizlenen teröristler tankın top atışı sonrası çil yavrusu gibi dağılırken, askerlerimiz kaçmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirdi. İşte o anlar...
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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MKA MKA

TERÖRİST BAŞLARINA SUİKAST yapılmalıdır SALİH MÜSLÜM KARAYILAN BAYIK vs

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2018 13:18
cem cem

yapmayın ama şimdi chpliler üzüntüden kahroluyordur

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 01.02.2018 11:19
Osmanli Osmanli

les kargalarini , vurun yigitler

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 01.02.2018 10:56
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