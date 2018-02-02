Türk tankları vurdu! Teröristler çil yavrusu gibi dağıldı
01 Şubat 2018, Perşembe
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır ötesine geçen tanklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıktı. İnlerine gizlenen teröristler tankın top atışı sonrası çil yavrusu gibi dağılırken, askerlerimiz kaçmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirdi. İşte o anlar...
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TERÖRİST BAŞLARINA SUİKAST yapılmalıdır SALİH MÜSLÜM KARAYILAN BAYIK vs
yapmayın ama şimdi chpliler üzüntüden kahroluyordur
les kargalarini , vurun yigitler
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