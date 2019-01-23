Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı! 23 Ocak 2019, Çarşamba

Son dakika... Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından sanatçı dostları Ayşen Gruda hakkında duygularını anlattılar...