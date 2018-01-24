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Türk savaş uçakları terör noktalarını vuruyor!

24 Ocak 2018, Çarşamba

Türkiye'nin Afrin'deki terör noktalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Türk savaş uçakları bu sabah terör hedeflerini vurmaya başladı.

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