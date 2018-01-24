Türkiye'nin Afrin'deki terör noktalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Türk savaş uçakları bu sabah terör hedeflerini vurmaya başladı.
Türk savaş uçakları terör noktalarını vuruyor!24 Ocak 2018, Çarşamba
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