Türk savaş uçakları Diyarbakır'dan peş peşe havalandı! 10 Kasım 2018, Cumartesi

Hakkari'de mühimmatların patlaması sonrası 7 asker şehit oldu 25 asker yaralandı. Peki patlama nasıl meydana geldi? Patlamada yaralanan askerlerin sağlık durumları nasıl? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu canlı yayında aktardı. Diyarbakır'dan canlı yayınla son gelişmeleri aktaran Yılmaz, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü​ F-16 savaş uçaklarının peş peşe havalandığı bilgisini paylaştı.