Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.
Türk ordusu ve SMO ilerliyor! Tel Abyad sınır kapısı görüntülendi13.10.2019 19:43
- Türk ordusu ve SMO ilerliyor! Tel Abyad sınır kapısı görüntülendi
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