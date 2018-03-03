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Türk Ordusu 100 yıl sonra Raco'da!

03 Mart 2018, Cumartesi

Terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.

Son dakika haberi... TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor. Öte yandan TSK ve ÖSO'nun kontrol altına aldığı Raco beldesine ilişkin çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. A Haber yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Raco'nun tarihsel anlamda da önemli bir yer. 1918'de Mustafa Kemal Paşa'nın emir komutasındaki 7. ordunun Afrin alanındaki karargahı Raco'daydı. Bu anlamda da çok özel bir başarı. Türk ordusu 100 yıl sonra Raco'da gibi bir başlık çok rahatlıkla kurulabilir" dedi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Aslan Aslan

HALEP'E KADAR GIRMEK LAZIM BIZ GIRMEZSEK USA YADA RUSYA GIRECEK

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cevapla 03.03.2018 17:19
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