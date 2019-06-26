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Türk olduklarını öğrenince bakın ne yaptı! Duygulandıran anlar

26.06.2019 00:43

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı. Suriye'nin Azez kentinde Türk vatandaşları tarafından paylaşılan videoda 'Azez’de çarşıyı dolaşırken bir tatlıcıya rastladık ve oradan bir miktar tatlı aldık,arkadaş bizim Türk olduğumuzu duyunca bizden para almak istemedi, o kadar çok ısrar etti ki yeminlerle zor parayı kabul etti. Ahmet kardeşimizden Allah razı olsun.' dediler. Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...


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