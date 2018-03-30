Yol Durumu

Türk öğrenciler yaptı! Tuğra-11 yola çıktı

29 Mart 2018, Perşembe

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2016 yılında 10 kişilik ekiple başlayan ve şu anda 15 kişiyle roket projelerine devam eden Uzay Teknolojileri Topluluğu’na bağlı Selçuk Roket Takımı’nın yeni projesi Tuğra-11'i geliştirdi. Tuğra-11, tam 3 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.

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