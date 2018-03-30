Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2016 yılında 10 kişilik ekiple başlayan ve şu anda 15 kişiyle roket projelerine devam eden Uzay Teknolojileri Topluluğu’na bağlı Selçuk Roket Takımı’nın yeni projesi Tuğra-11'i geliştirdi. Tuğra-11, tam 3 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.
Türk öğrenciler yaptı! Tuğra-11 yola çıktı29 Mart 2018, Perşembe
- Türk öğrenciler yaptı! Tuğra-11 yola çıktı
- PKK'lı terörist böyle yakalandı!
- Yemek siparişi getiren kurye eve girip dövdü!
- Çiftlikbank Ceo'su Mehmet Aydın böyle kaçtı
- 6 FETÖ'cü Kosova'da yakalanıp getirildi
- Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
- Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde izleyicileri kızdıran sahne
- Yalan habere ödül Hürriyet'i
- 7 terörist böyle öldürüldü!
- 'Cuma günü kutsal değil' diyen Ayşenur Arslan'dan skandal sözler!
- AK Parti'den KK'ya tokat gibi cevap
- Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.