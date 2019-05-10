Haberler Web TV Türk mühendisler yaptı! İlk milli mikro uydu 2020'de uzayda olacak

Türk mühendisler yaptı! İlk milli mikro uydu 2020'de uzayda olacak

10.05.2019 12:08

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen mikro ve nano uydular gelecek yıl fırlatılacak.


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