Türk mühendisler yaptı! İlk milli mikro uydu 2020'de uzayda olacak 10.05.2019 12:08

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen mikro ve nano uydular gelecek yıl fırlatılacak.