AK Parti'nin seçimi kaybetmesi için yurtiçindeki hainlerle birlikte yürütülen Türkiye ekonomisine yapılan saldırı boşa çıkarıldı. 31 Mart seçimlerinden 1 hafta önce sahneye koyulan oyunun amacı doları 6-7 TL yapmaktı. Fakat Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki dik duruşu hainlere fırsat vermedi.
Türk Lirası'na operasyon ellerinde patladı!30.03.2019 01:41
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