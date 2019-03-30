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Türk Lirası'na operasyon ellerinde patladı!

30.03.2019 01:41

AK Parti'nin seçimi kaybetmesi için yurtiçindeki hainlerle birlikte yürütülen Türkiye ekonomisine yapılan saldırı boşa çıkarıldı. 31 Mart seçimlerinden 1 hafta önce sahneye koyulan oyunun amacı doları 6-7 TL yapmaktı. Fakat Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki dik duruşu hainlere fırsat vermedi.


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