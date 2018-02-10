Türk jetleri YPG'nin Afrin'deki komuta merkezini vurdu! 09 Şubat 2018, Cuma

Gece yarısı gerçekleşen hava harekatında Afrin merkez, Minniği, Bafilun Dağı, Raco ve Kefr Cenne'deki terör mevzileri yerle bir edildi. Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler geldi.