Yol Durumu

Türk jetleri teröristlerin sesini böyle kesti

24 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin'de Türk savaş uçaklarının tarafından vurulan televizyon vericisine karadan girildi
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