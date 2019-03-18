Türk jetinden Çanakkale'de eşine zor rastlanır hareket 18.03.2019 20:01

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı tüm yurtta kutlanıyor. Bu kapsamda SOLOTÜRK Çanakkale’de dillere destan bir gösteri yaptı. Türk jetinden eşine zor rastlanır bir de hareket geldi. İşte gurur veren o anlar….