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Türk Hava Yolları 18 Mart şehitlerini özel video ile andı

18.03.2019 10:47

THY, 15 Mart'taki Çanakkale uçuşunda 18 Mart şehitlerini hazırlanan özel video ile andı.


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