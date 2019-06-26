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Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı (Video)

26.06.2019 11:21

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.


Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti. Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.

Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

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