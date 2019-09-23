Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ Ahaber'e değerlendirmelerde bulundu.
Türk F-16'lar Suriye'de uçtu23.09.2019 15:06
- Türk F-16'lar Suriye'de uçtu
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