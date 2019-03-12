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Türk Erasmus öğrencisi Polonya'da pkk'lılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

12.03.2019 15:46

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’da bir alışveriş merkezinde pkk sempatizanı 29 yaşındaki bir Türk tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Furkan'ın yaşamını yitirmesi ''Cinayetin arka planında ne var?'' sorusunu akla getirdi. Olayın detaylarını Ahaber muhabiri İbrahim Doğan anlattı.


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