Türk Erasmus öğrencisi Polonya'da pkk'lılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’da bir alışveriş merkezinde pkk sempatizanı 29 yaşındaki bir Türk tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Furkan'ın yaşamını yitirmesi ''Cinayetin arka planında ne var?'' sorusunu akla getirdi. Olayın detaylarını Ahaber muhabiri İbrahim Doğan anlattı.
Türk Erasmus öğrencisi Polonya'da pkk'lılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü12.03.2019 15:46
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