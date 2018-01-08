Yol Durumu

Türk ekonomisi yükselişini sürdürüyor

07 Ocak 2018, Pazar
Ne Amerika'daki kumpas davası ne de algı operasyonları... Hiçbiri Türk ekonomisine darbe vuramadı. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenini kaybetmedi. Türk Lirası da Borsa'da değer kazandı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tuncay tuncay

evet döviz haddinden fazla değer kazandı.biz neden tl den sıfır attık.kademeli olarak 1`30 kadar inmelidir.bazılarının işine gelmez ama olması gereken budur.bütün para birimleri birbirine yakın olmalıdır.devletimiz inşallah döviz konusunda gereğini yapacaktır.

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cevapla 08.01.2018 00:02
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