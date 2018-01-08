Türk ekonomisi yükselişini sürdürüyor

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Ne Amerika'daki kumpas davası ne de algı operasyonları... Hiçbiri Türk ekonomisine darbe vuramadı. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenini kaybetmedi. Türk Lirası da Borsa'da değer kazandı.
kalan karakter 1000
evet döviz haddinden fazla değer kazandı.biz neden tl den sıfır attık.kademeli olarak 1`30 kadar inmelidir.bazılarının işine gelmez ama olması gereken budur.bütün para birimleri birbirine yakın olmalıdır.devletimiz inşallah döviz konusunda gereğini yapacaktır.
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