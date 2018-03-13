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Türk bayrağını indirmek isteyen kişiye linç girişimi

12 Mart 2018, Pazartesi

Antalya'da Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir şahsa çevredeki vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Direkteki şahsı indirebilmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görülen vatandaşlar, şahsa linç girişiminde bulundu.

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