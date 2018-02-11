Türk bayrağını indiren adamı ve emri vereni böyle tokatladı!

22 / 9 17 / 7 12 / 5 2 / -9 17 / 6 16 / 6 13 / 5 21 / 15 2 / -11 15 / 5 16 / 11 14 / 6 16 / 6 16 / 0 9 / -3 15 / 6 13 / 2 6 / -2 12 / 3 14 / 6 15 / 9 12 / 8 14 / 2 15 / 3 15 / 9 16 / 1 15 / 7 6 / 5 14 / -2 11 / 0 4 / -6 13 / 5 16 / 6 16 / 8 14 / 3 8 / 0 19 / 8 14 / 1 13 / 4 14 / 7 16 / 12 17 / 7 14 / 5 17 / 7 3 / -8 11 / 2 15 / 3 14 / 4 7 / 6 16 / 4 18 / 10 16 / 8 16 / 6 11 / 5 14 / 2 15 / 10 14 / 8 20 / 12 14 / 8 10 / 0 15 / 5 17 / 5 18 / 7 22 / 9 15 / 7 17 / 8 14 / 7 16 / 6 12 / 6 12 / 3 18 / 10 14 / 8 11 / 5 16 / 7 14 / 8 14 / 1 13 / 5 7 / -3 15 / 8 13 / 2 13 / 7 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Kürt kökenli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in ve Türk Bayrağının olduğu afişlerin indirildiğini fark edince, "Bu vatan için 30 kurşun yedi" diyerek çılgına döndü ve afişleri indireni de emri veren yetkiliyi de böyle tokatladı.
kalan karakter 1000
ELLERİN DERT GÖRMESİN KARDEŞİM !
ALLAHINA KURBAN biz hepimiz biriz hepimiz TÜRKİYEYİZ kimseler bizleri bölemez
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.