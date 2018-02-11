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Türk bayrağını indiren adamı ve emri vereni böyle tokatladı!

10 Şubat 2018, Cumartesi
Kürt kökenli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in ve Türk Bayrağının olduğu afişlerin indirildiğini fark edince, "Bu vatan için 30 kurşun yedi" diyerek çılgına döndü ve afişleri indireni de emri veren yetkiliyi de böyle tokatladı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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atilla atilla

ELLERİN DERT GÖRMESİN KARDEŞİM !

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evet4
hayır1
cevapla 11.02.2018 01:37
malazgirt malazgirt

ALLAHINA KURBAN biz hepimiz biriz hepimiz TÜRKİYEYİZ kimseler bizleri bölemez

Aynı Görüşte misiniz?
evet43
hayır1
cevapla 10.02.2018 20:11
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