Türk bayrağı Darmık Dağı'na dikildi

18 / 6 12 / 6 14 / 2 -2 / -13 15 / 4 17 / 6 13 / 3 18 / 12 -4 / -17 11 / 3 17 / 10 16 / 7 19 / 4 13 / -1 6 / -7 16 / 7 11 / -1 4 / -6 13 / 1 13 / 4 22 / 11 17 / 12 12 / 0 14 / 0 16 / 7 13 / 0 18 / 4 17 / 12 11 / -3 8 / -1 -1 / -12 14 / 3 14 / 3 17 / 10 11 / -1 7 / -3 16 / 6 12 / -1 12 / 3 17 / 11 16 / 12 16 / 5 16 / 3 13 / 1 3 / -13 12 / 1 12 / -2 13 / 2 16 / 10 13 / 1 15 / 6 18 / 8 14 / 3 13 / 4 11 / 1 17 / 10 11 / 3 17 / 9 15 / 6 8 / -2 11 / 4 13 / 1 20 / 8 18 / 5 16 / 8 19 / 8 20 / 11 12 / 2 15 / 6 8 / -3 15 / 6 11 / 2 16 / 9 16 / 4 16 / 9 11 / 0 13 / 2 5 / -4 18 / 8 11 / 1 20 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı. Haberin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata gündüz Kurşun aktardı.
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helal size ALLAHINIZA kurban.Dualarımız ve kalbimiz sizinle
TÜM ULUBATLI HASANLARIMIZA HELAL OLSUN AMİNNNNNNNN.......................
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