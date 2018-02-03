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Türk bayrağı Darmık Dağı'na dikildi

02 Şubat 2018, Cuma
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı. Haberin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata gündüz Kurşun aktardı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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pyln pyln

helal size ALLAHINIZA kurban.Dualarımız ve kalbimiz sizinle

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:53
KARTAL KARTAL

TÜM ULUBATLI HASANLARIMIZA HELAL OLSUN AMİNNNNNNNN.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:47
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