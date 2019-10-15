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Türk askerine 'işgalci' diyen terör destekçisi HDP'liye tokat gibi cevap!

15.10.2019 21:08

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör YPG/PKK'nın destekçisi HDP'lilerden skandal açıklamalar geliyor. Terör destekçisi HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü Meclis kürsüsünde,"Bunun bir savaş ve işgal politikası..." cümlesini kurduğu anlarda AK Parti sıralarından sert bir tepki geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin,"Amerika ve Rusya girerken “işgal” demediniz ama" dedi.


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