Türk askeri YPG'yi vurdukça HDP ağlıyor! HDP'li milletvekilinden tepki çeken harekat açıklamaları! 13.10.2019 18:10

Bebek katili PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. Gününde tüm kararlılıkla devam ediyor. Kandil'den gelen talimatlarla hareket ettiği bilinen PKK'nın siyasi kanadı HDP, Barış Pınarı Harekatı’nı tüm vekilleriyle engellemeye çalışıyor. HDP'li milletvekili Gülistan Koçyiğit'in nefret kustuğu video, sosyal medyada büyük tepki aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesi sonrasında HDP büyük bir paniğe kapıldı. Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden PKK'nın siyasi kanadı HDP, her fırsatta Türkiye'yi kötülemeye, yalanlara sarılarak suçlu gibi göstermeye çalışıyor.

TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNE "SAVAŞ" DİYOR!...

Terör örgütünün baskısından kurtuldukları için Tel Abyad ve Resulayn'da sevgi gösterileriyle karşılanan askerler, harekattaki hassasiyetleri açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunlara rağmen Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu.

İŞTE HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI VE ÇİRKİN YÜZÜ

Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, tüm nefretiyle defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı.