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Türk askeri İdlib'e girdi

13 Ekim 2017, Cuma
İdlib Operasyonu kapsamında bölgeye sevkiyat düzenleyen TSK, dün akşam saatlerinde İdlib'e girdi.
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