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Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı!

30.04.2019 10:19

Türkiye turizm gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 artarak 4 milyar 629 milyon dolara yükseldi.


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