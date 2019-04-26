Haberler Web TV Turistlerin özçekim yaptığı esnada çantalarını çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı! İkisi de henüz 11 yaşında

Turistlerin özçekim yaptığı esnada çantalarını çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı! İkisi de henüz 11 yaşında

26.04.2019 18:24

İstanbul, Taksim Meydanı'nda özçekim yapan turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen 11 yaşındaki 2 şüpheli, taksiyle kaçarken yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları