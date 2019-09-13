Turistleri taşıyan midibüs belediye otobüsüne çarptı (Video) 13.09.2019 12:18

İstanbul Beşiktaş'ta içerisinde İranlı turistler bulunan bir midibüs, yağmur nedeniyle kayarak belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonucu İranlı bir turist hafif şekilde yaralandı.

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı.

Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Toprak'ın kullandığı 34 BE 5227 plakalı Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. O sırada Sarıyer istikametine giden İranlı turistlerin bulunduğu 34 LAV 651 plakalı midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüsteki İranlı bir turist hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse bindirildi. Yaralı kaza yerine gelen taksi ile hastaneye götürülürken, turist kafilesi başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.