Türbede dua eden kadın, ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 14 Ağustos 2018, Salı

Üsküdar’da virajı alamayan otomobilin takla atarak sürüklendiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan hemen önce bir türbede dua eden kadın, ölümden saniyelerle kurtuldu . Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada virajı alamayan araç kontrolden çıkarak takla atmış, olayda iki kişi yaralanmıştı. Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının ölümden son anda kurtulduğunu ortaya koydu.