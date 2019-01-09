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Tuncer ve eşi Emine Ustael Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi

09 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde, kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine Ustael, Harun Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu, Fatih Palu ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncay Ustael gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmaların hakkında açıklama yapıldı.


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