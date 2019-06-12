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Tunceli'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

12.06.2019 09:30

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda akşam saatlerinde teröristler ile askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonrası 4 askerimiz yaralandı. Yaralanan askerlerden 2'si kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastenesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

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