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Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalı tüfekle sokağa indi! (Video)

06.09.2019 16:04

Tunceli'de bir şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle kendisini darp eden kişiyi arayınca vatandaştan tepki geldi. Durumu polise bildiren vatandaşlar, şahsı linç etmeye çalıştı. Kısa süreli yaşanan arbede polisin biber gazı müdahalesiyle son buldu.


Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Z.T. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

S.S. kendisini darbederek olay yerinden kaçan Z.T'yi bulmak için aracından aldığı pompalı tüfekle kent merkezinde dolaşmaya başladı. S.S'nin elinde pompalı tüfeği gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların S.S'yi ikna etmeye çalıştığı sırada silah ateş aldı ve bir süre arbede yaşandı. S.S, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri kalabalık grubu, biber gazı kullanarak dağıttı.

Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.

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