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Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine katılıp ağlayan katil zanlısı yakalandı

21.05.2019 16:15

Tunceli'de geçtiğimiz hafta tarlada öldürülmüş şekilde bulunan Sakine Oğuz'un katil zanlısı yakalandı. Zanlı Medet Can A. askeri birliğine katılmak üzere geldiği havaalanında ekiplerce gözaltına alınırken, zanlının kadının cenazesine katılarak şüphe çekmemek için ağladığı öğrenildi.


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