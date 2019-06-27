Haberler Web TV Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

27.06.2019 19:48

Tunceli'de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı. Çok sayıda profesyonel ekibin yanı sıra yüzlerce vatandaş da genci aradı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları