Tunceli'nin Pertek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Baysal (55) ve Hüsniye Baysal (54) ile oğulları Eren Baysal (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Tunceli'de feci kaza! Anne-baba-oğul öldü30.07.2019 23:18
- 'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme!
- Tunceli'de feci kaza! Anne-baba-oğul öldü
- Kocaeli'deki market sapığı AVM'ye tekrar gelince yakalandı
- ABD’de dikkat çeken YPG/PKK analizi! İşte gerçekleri açığa çıkaran rapor
- Son dakika: Avcılar'da metrobüste yangın...
- MGK sonrası kritik açıklama: Tüm terör unsurlarından temizlenecek
- Ankara'da iş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
- Denizli'de hurda deposunda yangın! Bu hale geldiler
- Son dakika: Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!
- AK Parti'nin 2023 hedefleri neler? Kongre süreci nasıl işleyecek? Jülide Sarıeroğlu açıklamalarda bulundu
- İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışta herkes kaçtı o melodikasını çalmaya devam etti
- Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse kardeşini özel kalem müdürü olarak atadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.