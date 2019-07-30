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Tunceli'de feci kaza! Anne-baba-oğul öldü

30.07.2019 23:18

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Baysal (55) ve Hüsniye Baysal (54) ile oğulları Eren Baysal (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.


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