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Tunceli'de çatışma: 1 şehit 1 yaralı

04.06.2019 00:02

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.


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