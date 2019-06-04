Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Tunceli'de çatışma: 1 şehit 1 yaralı04.06.2019 00:02
- Tunceli'de çatışma: 1 şehit 1 yaralı
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