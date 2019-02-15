Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden Beyaz Gelincik, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından görüntülendi.
Tunceli'de 'beyaz gelincik' görüntülendi15.02.2019 13:25
- Müge Anlı 'daki Abdullah Gazi Akbıyık olayında tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu! Müge Anlı son bölüm tek parça izle
- Ankara merkezli FETÖ operasyonu
- Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 30 kişi hakkında gözaltı kararı
- Tunceli'de 'beyaz gelincik' görüntülendi
- İşte 7 soruda tanzim satış!
- Son dakika: Şişli Belediye binasında yangın
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!
- Selçuk Bayraktar'tan Teknofest için eğlencili paylaşım: Ver gazı kalk, al gazı in!
- Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı
- Müge Anlı canlı yayınında gelen sarsıcı itiraftan sonra polis cinayet evinde inceleme başlattı! 15 Şubat
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan flaş bor hamlesi
- Son dakika: Bakan Albayrak: Bütçe ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.