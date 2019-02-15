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Tunceli'de 'beyaz gelincik' görüntülendi

15.02.2019 13:25

Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden Beyaz Gelincik, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından görüntülendi.


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