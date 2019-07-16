Tunceli Ovacık'ta teröristlerin katlettiği Ayaz ve Nupelda'nın son görüntüsü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı.
Tunceli Ovacık'ta teröristlerin katlettiği Ayaz ve Nupelda'nın son görüntüsü16.07.2019 10:34
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