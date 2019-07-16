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Tunceli Ovacık'ta teröristlerin katlettiği Ayaz ve Nupelda'nın son görüntüsü

16.07.2019 10:34

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı.


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