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Tunç Soyer'in listesinde 14 PKK/KCK'lı var

25.03.2019 11:51

Millet İttifakının PKK ile bağlantılı 334 kişiyi belediye meclis üyesi yaptığı belirlendi. CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in listesinde 14 PKK/KCK'lı isim belediye meclis üyesi adayı yapıldı. İşte CHP'nin İzmir listelerindeki PKK ve KCK'lılar...


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