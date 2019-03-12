Tunç Soyer'den şehrin çöp sorununa bomba bahane! 12.03.2019 00:52

CHP'nin aday gösterdiği, İYİ Parti ve HDP'nin de desteklediği İzmir adayı Tunç Soyer, kentin bir çöp sorunu olduğunu itiraf ederek, inanılmaz bir bahane öne sürdü. Soyer'e göre, İzmir fazla büyüdüğü için çöpler birikiyor ve çöplerin temizlenmesi aslında mümkün.

CHP'nin aday gösterdiği, İYİ Parti ve HDP'nin de desteklediği İzmir adayı Tunç Soyer, kentin bir çöp sorunu olduğunu itiraf ederek, inanılmaz bir bahane öne sürdü. Soyer'e göre, İzmir fazla büyüdüğü için çöpler birikiyor ve çöplerin temizlenmesi aslında mümkün.