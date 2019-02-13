Tunç Soyer HDP'yi savundu İP'liler ayakta alkışladı 13.02.2019 22:03

Sur Belediyesini ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok." dedi. HDP'yi savunan Soyer'i İYİ Partililler ise ayakta alkışladı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı kanadında yer alan İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binasında yapılan toplantı öncesi Soyer ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"HDP MEŞRU BİR PARTİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da yanıt verdi.

Tunç Soyer'in terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik sıcak mesajlarını İyi Partililer ayakta alkışladı.

Soyer açıklamasında, "HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesinin eylemlerine, hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk siteminde bir belediye başkanı istifa ederse ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclisi yerlerinde biri yerine gelir.







"TEPKİ GÖSTERMEK EN DEMOKRATİK TAVIRDIR"

Geçen yıl İstanbul, Bursa'da belediye başkanları istifa etti ya da görevden alındı ve onun yerine birileri geldi. Bu hukuk siteminin dayanağıdır. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu yerel mevzuatın hukuki olmayan bir kanundur. Biz bir belediye başkanıyız. Bir başkan olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek en demokratik tavırdır. Orda hangi siyasi partiye ait belediye olduğunun hiçbir önemi olmamıştır. Hangi belediye olursa olsun demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur. Burada kast edilen demokrasiyi ve hukuki meşruiyeti savunmaktır." ifadelerini kullandı.