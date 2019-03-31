Tüm yurtta sandıklar kapandı... Seçim yasağı kalkar kalmaz sonuçlar Takvim.com.tr’de 31.03.2019 17:09

Tüm Türkiye genelinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. Seçim yasağı kalkar kalkmaz sonuçlar Takvim.com.tr’de anlık olarak yayınlanacak.