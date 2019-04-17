Tülin Şahin kimdir, kaç yaşında? Tülin Şahin kiminle evlendi? 17.04.2019 11:27

Tülin Şahin kimdir? Ünlü top model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu iş insanı Pedro de Noronho ile Portekiz'de dünyaevine girdi. Sade bir törenle evlenen çiftin düğün haberinin ardından Tülin Şahin'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kaç yaşında?