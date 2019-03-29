Tüketiciler Birliğinden "reklamsız poşet" çağrısı 29.03.2019 11:13

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Poşetlerin üzerinde reklam olduğunu görüyoruz. Yani bedelini ödediğimiz bir poşetin üzerinde bizim belirlemediğimiz bir firmanın reklamıyla karşılaşıyoruz. Burada bir dayatma var aslında. Eğer o ürünün bedelini ben ödüyorsam üzerinde reklam olmamalı. Şayet oluyorsa da 25 kuruşa değil, reklam bedeli düşülerek bize satılmalı." dedi