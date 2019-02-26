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Tüketici kredisi vadesi ne kadar oldu? Kaç ay oldu?

26.02.2019 10:19

Tüketici kredisi vadesi ne kadar oldu sorusu BDDK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararının ardından merak edilmeye başlandı. Peki, tüketici kredisi vadesi kaç ay oldu? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar...


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