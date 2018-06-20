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  • Tuğgeneral Turan'ın darbeciler tarafından alıkonulma görüntüleri ortaya çıktı

Tuğgeneral Turan'ın darbeciler tarafından alıkonulma görüntüleri ortaya çıktı

20 Haziran 2018, Çarşamba

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan'ın darbeciler tarafından derdest edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı

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