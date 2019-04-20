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Tüfekle vurduğu eşini hastane önüne bırakıp gitti

20.04.2019 18:19

Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.


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