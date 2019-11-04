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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: PKK'nın sözde Metina sorumlusu öldürüldü! Vurulma anları saniye saniye kamerada

04.11.2019 09:16

Son dakika haberine göre TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.


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